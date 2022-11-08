منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا يستأنف على حكم سجنه مدى الحياة

قال متحدث قضائي اليوم الثلاثاء إن شخصا متعصبا للبيض قتل 51 مصليا في مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية بهجوم إرهابي في مارس/ آذار 2019 قدم استئنافا على حكم بسجنه مدى الحياة.

وكان ذلك أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ نيوزيلندا.

وقال كريس أبراهام المتحدث باسم محكمة الاستئناف لرويترز إنه لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف.

وحُكم على برينتون تارانت في عام 2020 بالسجن مدى الحياة دون عفو مشروط بتهمة قتل 51 شخصا ومحاولة قتل 40 آخرين في مسجدين في كرايستشيرش، أكبر مدينة في الجزيرة الجنوبية بنيوزيلندا.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة في نيوزيلندا على شخص بالسجن مدى الحياة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قال توني إليس، محامي تارانت آنذاك، إن موكله يفكر في استئناف الحكم، مضيفا أن إقراره بالذنب انتُزع بالإكراه. وقال إليس في رد عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء لرويترز إنه لم يعد يمثل تارانت.