9 قتلى جرّاء سقوط طائرة ركاب صغيرة بفنزويلا

لقي 9 أشخاص حتفهم جرّاء سقوط طائرة ركاب صغيرة على مقربة من العاصمة الفنزويلية، كاراكاس.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من الصحف المحلية في فنزويلا، الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة ذات محركين من طراز ”بيتشكرافت كينغ إير 100″، وسقطت في منطقة غابات قرب مطار ”أوسكار ماتشادو زولواغا“ جنوبي العاصمة كاراكاس، وأنها أقلعت من مطار ”غواسيباتي“ شرقي البلاد.

وكانت الطائرة تحمل على متنها وقت الحادث 9 أشخاص، 3 هم طاقمها، و6 ركاب لم ينجو منهم أحد جميعًا.

المدعي العام الفنزويلي، طارق ويليام صعب، في تصريحات صحفية قال إنه كلف اثنين من مدعي النيابة، وخبير طيران لفتح تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن أسبابه.

وبينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطائرة كان على متنها رجال أعمال مقربون من الحكومة، زعم البرلماني الفنزويلي أمريكو دي جراتسيا، الهارب إلى إيطاليا، أن الطائرة كانت تنقل ذهبًا.