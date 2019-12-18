”مادورو“ يذهب بفنزويلا لانتخابات تشريعية العام المقبل

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستجري انتخابات تشريعية العام المقبل.

وحث مادورو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الأحزاب السياسية على الاستعداد للانتخابات.

وقال: ”أكرر دعوتي للشعب الفنزويلي وجميع الأحزاب السياسية للاستعداد؛ لأنه عاجلًا أم آجلًا ستكون هناك انتخابات تشريعية“.

وشدد على أن ”فنزويلا ستكون لها جمعية وطنية جديدة بعد التصويت الشعبي الذي سيُجرى في عام 2020، وفقًا لما ينص عليه الدستور“.

ومنذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان خوان غوايدو أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات جديدة

وسرعان ما اعترفت الولايات المتحدة بـ ”غوايدو“ رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.