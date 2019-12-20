روحاني يطلب مساعدة اليابان لتنفيذ مبادرة ”هرمز للسلام“

طلب الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مساعدة طوكيو لتنفيذ مبادرة ”هرمز للسلام“، التي أعلنتها طهران في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وكالة أنباء ”جوان“ التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمي الإيراني، إن روحاني طلب خلال اجتماعه مع آبي مساعدة طوكيو لتنفيذ مبادرة هرمز للسلام.

وإيران المتهمة بزعزعة الاستقرار في الخليج، طرحت مبادرة ”هرمز للسلام“، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني آنذاك إن هدف المبادرة ”الارتقاء بالسلام والتقدم والرخاء لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز، وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لـتأمين إمدادات الطاقة وحرية الملاحة“.

وخلال لقائه اليوم الجمعة رئيس الوزراء الياباني في طوكيو تابع روحاني: ”أوضاع المنطقة تعد أولوية مهمة، وقد طرحنا في هذا الصدد مبادرة هرمز للسلام، ونأمل أن تساعدنا اليابان في تحقيق هذه الخطة وتنفيذها“.

وكان روحاني قد وصل اليوم الجمعة إلى اليابان، في أول زيارة لرئيس إيراني منذ 19 عامًا.