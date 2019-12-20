ناشطة إيرانية: معتقلات في الأهواز يتعرضن للتعذيب لانتزاع اعترافات قسرية

قالت الناشطة الإيرانية ”سبيده قليان“، إن النساء المعتقلات بمدينة الأهواز العربية جنوب البلاد، ”يتعرضن للتعذيب من أجل نزع اعترافات قسرية“.

وكتبت ”قليان“، التي اعتقلت عدة مرات بسبب دفاعها عن حقوق العمال في إيران خلال العام الجاري، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، أن ”عدة سجينات محتجزات كرهائن أو بسبب أنشطة أزواجهن في سجن الأهواز“، وفق موقع ”فردا“ المعارض.

وأضافت أن الناشطتين ”وفاء حيدري، ومريم أفضلي“ وغيرهن كثيرات من النساء المعتقلات السنة بمدينة الأهواز، بسبب أنشطة أقربائهن أو أزواجهن، يخضعن ”لتعذيب ضد النساء من أجل انتزاع اعترافات قسرية“.

وجرى احتجاز بعض هؤلاء النساء لأن أقاربهم تورطوا في هجوم استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز للقوات المسلحة الإيرانية في سبتمبر 2018.

ولم توضح السلطات الإيرانية طبيعة الاتهامات، لكن عادة ما تبررها بذريعة أن المعتقلين يستهدفون الأمن القومي أو التعاون مع جهات خارجية، وهي تهم جاهزة.

وفي يناير الماضي، بثت السلطات الإيرانية عبر التلفزيون الحكومي، اعترافات قسرية للناشطة المدنية ”سبيده قليان“ وادعت فيها أنها تعاونت مع جهات خارجية، لكنها نفت تلك الاتهامات بعدما جرى إطلاق سراحها.