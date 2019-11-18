إيران.. اشتباكات في الأهواز وسقوط قتلى من المحتجين وقوات الباسيج

كشف نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع اشتباكات بين قوات الباسيج ومحتجين من سكان مدينة الأهواز ذات الأغلبية العربية جنوب إيران وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار الوقود.

وتداول النشطاء عبر موقع التواصل ”تويتر“ أنباء عن مواجهات مسلحة شنتها قوات الباسيج الإيرانية على سكان مناطق كوت عبدالله وهادي آباد وكوت سيد صالح وكيانبارس بالأهواز، حيث أطلقت القوات النيران على المحتجين ما أسفر عن سقوط ضحايا.

ونشر صاحب حساب ”آراسته“ تغريدة كتب فيها: ”تقرير من الأهواز، إطلاق نار في منطقة كيانبارس وإصابة عدد من المواطنين. أما في كوت عبدالله فيشوبها حالة من الكر والفر في ظل إطلاق قوات الأمن النار على المواطنين“.

????️#فوری

????????????گزارش از اهواز: در کیانپارس به سوی مردم تیراندازی می‌شود چند نفر زخمی شدند. در کوت عبدالله هم شلوغ است و ماموران اقدام به تیراندازی می‌کنند. دلاوران اهواز به کمک هموطنانتون بیاید#IranProtests #FreeInternetForIran — آراسته پاکفر (@ArastehP) November 18, 2019

أما ”غيتي بيهي“ فأشارت في تغريدتها ”أنه وفقًا لما وصلنا من أنباء مقتل عدد من قوات الباسيج في منطقة الفلاحية (إحدى مناطق الأهواز)، فيما استشهد عدد من المواطنين أيضًا خلال الاشتباكات“.

✅????????هم اكنون«درگیری مسلحانه» در اهواز، كوت عبدالله، منطقه هادى آباد، ستيشن ومسير كوت سيدصالح و جنگيه و ابودبس، انقلابیون جان برکف با نیروهای سرکوبگر درگیر شده اند.

بنابه خبرهاى رسيده دراین درگيرى چندين بسیجی در فلاحيه «شادگان» به هلاکت رسیده و شمارى از شهروندان نيز شهید شدند pic.twitter.com/tMHduYbpxA — ???? Gity Behi ???? (@BehiGity) November 18, 2019

وتتصاعد حدة الاحتجاجات التي أطلقها المواطنون في إيران منذ الجمعة، والتي اجتاحت أغلب المدن والمحافظات، اعتراضًا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعاظم أزماتهم الاقتصادية.

ورغم تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية الرافضة لقرار زيادة أسعار الوقود، أكد كبار المسؤولين أن السلطات ستعمل على تطبيق القرار، فيما شدد المرشد الأعلى، علي خامنئي، على دعمه قرار أسعار البنزين الجديدة، واصفًا المتظاهرين المحتجين على القرار بـ”قطاع الطرق“.