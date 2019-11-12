إيران تعتقل عددًا من الأشخاص في الأهواز بعد مسيرة لمنزل الشاعر حسن الحيدري

قال قائد قوات الشرطة في محافظة خوزستان جنوب إيران، اللواء حيدر عباس زاده، مساء الاثنين، إن قوات بلاده اعتقلت عددًا من الأشخاص بمدينة الأهواز.

وأضاف اللواء عباس زاده، في حديث للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إنه ”عقب انتهاء مراسم دفن جثمان الشاعر العربي حسن الحيدري في مقبرة مدينة كوت عبد الله التابعة للأهواز، خرج نحو ألف شخص بمسيرة متوجهين إلى منزل الشاعر لتقديم واجب العزاء“.

وزعم أن ”بعض المشاركين قاموا بعمليات تخريب، منها استهداف أحد المصارف الحكومية بمدينة كوت عبد الله، فيما قام آخرون بحرق الإطارات في الشوارع العامة وإغلاقها“، مبينًا أن ”قوات الأمن تدخلت على الفور وقامت باعتقالهم، فيما لا تزال تبحث عن آخرين“.

بدورها، قالت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن قوات الأمن اعتقلت ناشطين من بينهم الشاعر العربي عباس سحاكي، دون الكشف عن مصيرهم.

ونفى قائد قوات الشرطة في محافظة خوزستان أن تكون مدينة كارون تعيش أوضاعًا أمنية غير مستقرة، قائلًا إن ”الوضع مستقر وحركة المرور عادية وليس هناك قطع للشوارع العامة وتعطيل حركة المرور“.

وزعم أن ”الشاعر العربي حسن الحيدري توفي بسبب نوبة قلبية في أحد مستشفيات الأهواز“.

لكن مصادر إعلامية أفادت بأن وفاة الحيدري جاءت نتيجة اغتياله من قبل قوات الحرس الثوري، نتيجة كتاباته السياسية ضد النظام والتحريض على الاحتجاجات.

وأضافت قناة ”در“ أن العشرات من أهالي مدينة عبادان توجهوا بأربع حافلات إلى مدينة كوت عبد الله عاصمة مقاطعة كارون، للمشاركة في مراسم العزاء التي تحولت إلى مسيرة احتجاجات ضد النظام الإيراني، واشتبكوا مع قوات الشرطة الإيرانية.