روحاني: إيران ستستعيد القدرة على الوصول إلى سوق السلاح الدولي في 2020

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن إيران ستستعيد القدرة على الوصول إلى سوق السلاح الدولي في وقت لاحق العام المقبل، إذا التزمت بالاتفاق النووي الذي أبرمته في عام 2015 مع القوى العالمية، وإن هذا سيكون ”نجاحًا سياسيًّا هائلًا“.

وبينما من المفترض رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على الأسلحة لإيران في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أي بعد 5 سنوات من سريان الاتفاق النووي، أصبحت هناك شكوك فيما إذا كان ذلك سيحدث في ضوء تفكك الاتفاق في الآونة الأخيرة.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، قائلة إنه معيب، وفرضت من جديد عقوبات أصابت صادرات النفط الإيرانية بالشلل؛ ما دفع إيران إلى الرد بتجاوز الحدود التي يفرضها الاتفاق على قدرتها النووية.

وقالت إيران إنها ”يمكن أن تتراجع عن الخطوات التي اتخذتها إذا تراجعت واشنطن عن العقوبات وعادت إلى الاتفاق“.

ويرى روحاني إمكانية لإنقاذ الاتفاق على الرغم من تآكله السريع، وقال إن ”أحد العوائد الكبيرة بالنسبة لإيران سيكون إنهاء الحظر المفروض على الأسلحة العام المقبل“.

وقال روحاني حسب التلفزيون الإيراني: ”باستمرارنا قي الاتفاق سنبلغ هدفًا سياسيًّا وعسكريًّا وأمنيًّا هائلًا في 2020.. وسيكون نجاحًا سياسيًّا هائلًا“.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذرت من أن رفع الحظر على الأسلحة سيسمح لإيران بالحصول على أسلحة قد تشعل الصراعات في الشرق الأوسط، حيث تنخرط طهران في حروب بالوكالة منذ عشرات السنين.

لكن مع تصدع الاتفاق النووي، فإن احتمالات رفع الحظر على الأسلحة ضعفت على ما يبدو، وتملك الولايات المتحدة حق الاعتراض على أي قرار يتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.