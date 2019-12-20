البوسنة تتسلم 25 من مواطنيها بينهم 7 قاتلوا بصفوف داعش

أعلنت البوسنة والهرسك، الخميس، تسلم 25 من مواطنيها، بينهم 7 قاتلوا في صفوف تنظيم داعش بسوريا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأمن البوسنية، أن طائرة خاصة حطت مساء الخميس في مطار سراييفو، تحمل على متنها 12 طفلًا و6 سيدات، علاوة عن 7 رجال قاتلوا في صفوف داعش داخل معسكرات التنظيم في العراق وسوريا.

وفيما لم يذكر البيان البلد الذي جاؤوا منه إلى البوسنة والهرسك، أوضح أن السلطات نقلت الأطفال والنساء إلى مركز خاص جرى تأسيسه خصيصًا لهم.

وأكد البيان أن البوسنة والهرسك تتابع عن كثب وضع عدد كبير من مواطنيها داخل المعسكرات في سوريا.

من جانبها، أكدت النيابة العامة البوسنية أنها سبق وفتحت تحقيقًا بحق مواطنين جرت إعادتهم إلى البلاد، بتهمة تنظيم جماعات متشددة، وأصدرت مذكرة توقيف دولية بحقهم.