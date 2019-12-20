إسبانيا تعتقل مغربيًا حاول تجنيد أشخاص لصالح داعش

أعلنت السلطات الإسبانية يوم الخميس، إلقائها القبض على ”متطرف“ مغربي يشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش، في بلدة ”بارلا“ وسط البلاد.

وقال بيان للشرطة الإسبانية نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، إن ”الشخص المعتقل (25 سنة) ينتمي لشبكة دولية تتكون من أعضاء تنظيم داعش، الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض عبر قنوات التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت“.

وأضاف البيان، أن ”المشتبه به الذي بلغ مرحلة متقدمة من التطرف كان يستعمل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الدعاية الإعلامية لأيديولوجية التنظيم وذلك بهدف استقطاب أعضاء جدد وتلقينهم وتجنيدهم“.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن، أن المشتبه به ”كان يظهر نشاطًا مكثفًا على مواقع التواصل الاجتماعي وكان يقوم بتحميل ونشر محتويات تتضمن الدعاية لأيديولوجية هذا التنظيم والإشادة بأعماله الإجرامية مع الترويج لهذه الأفعال بغية استقطاب وتجنيد مناصرين جدد“.

وضبطت الشرطة في منزل المتهم العديد من المعدات والآليات والوسائط الإلكترونية والهواتف النقالة بالإضافة إلى وثائق ”ذات أهمية كبيرة“، بحسب بيان الشرطة.