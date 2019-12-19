الحكومة البريطانية ترفض إجراء استفتاء استقلال جديد في اسكتلندا

رفضت الحكومة البريطانية، مطالب رئيسة وزراء اسكتلندا بإجراء استفتاء جديد على الاستقلال، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلة: إن ذلك سيكون ”إجراءً مدمرًا“ وسيقوض نتائج التصويت السابق الذي أجري قبل خمس سنوات.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغن التي ترأس حكومة مؤيدة للاستقلال: إن لديها تفويضًا جديدًا بالدعوة لاستفتاء جديد بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.

وأفادت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي بأن ”اجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراءً مدمرًا“ وأضافت ”سيقوض النتيجة الحاسمة لاستفتاء العام 2014 والتعهد الذي قطع لشعب اسكتلندا بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل“.