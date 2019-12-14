البريطانيون الرافضون لفوز جونسون يفكرون في الرحيل إلى اسكتلندا

ارتفعت بشكل ملحوظ، ليلة الخميس الجمعة الماضية، نسبة بحث البريطانيين عن ”كيفية الانتقال إلى اسكتلندا“ على محرك البحث غوغل، مقارنة بالأيام السبعة التي سبقتها، والسبب هو فوز بوريس جونسون بالأغلبية في الانتخابات، بحسب الموقع الإخباري ”اندي 100“.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الناخبين الذين خاب أملهم بفوز المحافظين بأغلبية 365 مقعدًا، في انتخابات 12 ديسمبر الجاري، يفكرون في المغادرة و الاستقرار في اسكتلندا على الخصوص.

ووقع الاختيار على هذا البلد الذي ما زال تابعًا لبريطانيا، لفوز الحزب القومي الاسكتلندي بـ 48 مقعدًا من مجموع الـ 56 المخصصة لبلاده في البرلمان، حيث بنى هذا الحزب الرافض للبريكسيت حملته الانتخابية على المطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ للاستقلال.

وسارعت زعيمة الحزب ورئيسة وزراء اسكتلندا ”نيكولا ستارغن“ إلى التصريح بأنها تنوي التقدم لرئيس الوزراء البريطاني بطلب إجراء استفتاء ثانٍ.

وقالت: ”لدى بوريس جونسون تصريح بإخراج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يتوفر على تصريح لإخراج اسكتلندا، وإذا كان يلوح بتصريحه من أجل البريكسيت، فلا يمكنه إنكار التصريح الذي منحه الشعب الاسكتلندي للحزب القومي للقيام باختيار مغاير“.

وكشفت إحصائيات غوغل أن البريطانيين بحثوا أيضًا عن وجهات أخرى، مثل إيرلندا ونيوزلندا وفرنسا.