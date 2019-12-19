من المساءلة إلى المحاكمة .. هل يعزل ”الشيوخ الأمريكي“ الرئيس ترامب؟

أصبح دونالد ترامب ثالث رئيس أمريكي يقف موقف المتهم في محاكمة بالكونغرس الأمريكي، إذ قرر مجلس النواب رسميًّا توجيه الاتهام له بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ورتب التصويت في مجلس النواب لمحاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إذ سيتعيَّن على الأعضاء فيه البت فيما إذا كانوا سيدينون ترامب ويقررون عزله من منصبه، وفيما يأتي الخطوات:

19 كانون أول/ديسمبر

يتعيَّن على مجلس النواب تعيين ”مديرين“ لشرح الاتهام الموجه إلى ترامب أمام مجلس الشيوخ، وربما يختار المجلس أعضاءه الذين سيقومون بهذا الدور اليوم الخميس قبل بدء موسم العطلات في واشنطن، أو ينتظرون قدوم العام الجديد.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحفيين عقب التصويت بالموافقة على التهمتين الموجهتين لترامب إنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات من مجلس الشيوخ قبل تسمية المديرين.

وكان السيناتور ميتش مكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، والسيناتور تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين، طرحا وجهتي نظر مختلفتين تمام الاختلاف عن كيفية سير المحاكمة، ومن المتوقع أن يحدث بينهما أخذ ورد في السر وعبر وسائل الإعلام في الأيام المقبلة.

ولم تذكر بيلوسي موعدًا لتقديم بندي الاتهام رسميًّا إلى مجلس الشيوخ، وهي خطوة ضرورية قبل إمكان بدء المحاكمة أمام أعضاء المجلس.

وربما كانت بيلوسي تمارس بتصريحها بأنها تريد إجراءات أكثر إنصافًا في مجلس الشيوخ ما ألمح إليه مكونيل ضغطًا عليه للتعجيل بالمباحثات مع شومر والسماح لشهود من الإدارة الأمريكية بالإدلاء بشهادتهم خلال المحاكمة.

أوائل كانون الثاني/يناير

وإذا لم تحدث أي تطورات غير متوقعة سيواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يجب إدانته وعزله من منصبه، وذلك عندما يعود أعضاء الكونغرس إلى واشنطن في أوائل كانون الثاني/يناير المقبل.

ويسيطر الجمهوريون -الذين ينتمي ترامب إليهم- على مجلس الشيوخ، ولم تبدر منهم أي بادرة تذكر على أنهم سيدينونه.

ويتعين لإدانة ترامب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو.

وسيرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة الأمريكيين جون روبرتس، وسيشرح المديرون الذين يعينهم مجلس النواب اتهاماتهم لترامب، وسيرد عليها الفريق القانوني للرئيس.

ومن الممكن الاستماع في أثناء المحاكمة لأقوال شهود في جدول جلسات مرهق تسير فيه الإجراءات ستة أيام في الأسبوع لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع.

وكان مكونيل قال إن أغلبية من مجلس الشيوخ يمكن أن تقر إجراءات أقصر وذلك بالتصويت على بندي الاتهام عقب المرافعات الافتتاحية دون الاستماع لشهود.