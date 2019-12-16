زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يريد استدعاء مولفاني وبولتون في محاكمة ترامب المتوقعة

اقترح تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي طلب شهادة ما لا يقل عن أربعة أشخاص من بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في محاكمة الرئيس دونالد ترامب المتوقعة في إطار مساءلته.

واقترح شومر في رسالة بعث بها يوم الأحد إلى ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ استدعاء مولفاني وبولتون للشهادة في المحاكمة المتوقعة في يناير كانون الثاني مع روبرت بلير مستشار مولفاني ومايكل دوفي أحد المسؤولين عن الميزانية.

ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه مساءلة عندما يقوم مجلس النواب ،الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بكامل أعضائه بالتصويت ،المرجح هذا الأسبوع،على الاتهامات مما يمهد الطريق إمام إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وأشار شومر إلى أن المحاكمة قد تبدأ في وقت قريب مثل السابع من يناير كانون الثاني بعد أداء جون روبرتس،الذي سيرأسها، اليمين رئيسا للمحكمة العليا.

واتهم الديمقراطيون ترامب بتعريض الدستور والأمن القومي للولايات المتحدة للخطر وتقويض نزاهة الانتخابات التي تجري في 2020 بطلبه من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي جرى في يوليو تموز التحقيق مع خصمه السياسي عضو الحزب الديمقراطي جو بايدن.

وينفي ترامب ارتكاب مخالفات وندد بالتحقيق بوصفه خدعة.

وقال شومر إن الشهود الذين اقترحهم كان لديهم ”علم مباشر بقرارات الإدارة“ التي تتعلق بهذه الاتهامات.

وقال متحدث باسم ماكونيل إن ”الزعيم ماكونيل أوضح أنه يعتزم الاجتماع قريبا مع الزعيم شومر لبحث الخطوط العريضة لمحاكمة“ .

وقال إنه أثار احتمال إجراء محاكمة قصيرة دون استدعاء أي شهود.