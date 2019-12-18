 روسيا تعلق على عقوبات أمريكا بحق تركيا لشرائها ”إس400“ – إرم نيوز‬‎

روسيا تعلق على عقوبات أمريكا بحق تركيا لشرائها ”إس400“

روسيا تعلق على عقوبات أمريكا بحق تركيا لشرائها ”إس400“

المصدر: الأناضول

أعلنت موسكو، يوم الأربعاء، أنها تعارض فرض عقوبات أمريكية أحادية على تركيا لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية ”إس-400“.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو.

وقالت زاخاروفا: ”العقوبات أحادية الجانب، من وجهة نظرنا، غير شرعية، والضغط الذي يمارس على البلدان عبر استخدام آلية العقوبات يتناقض مع قواعد العلاقات الدولية“، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويوم الأربعاء الماضي، اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار حول فرض عقوبات على تركيا؛ بسبب شرائها منظومة ”إس400“ الروسية وعملياتها العسكرية في سوريا.

وصوت 18 عضوًا في لجنة العلاقات الخارجية لصالح مشروع القرار، فيما رفضه 4 آخرون.

وفي تعليق على ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأسبوع الماضي، إن اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار لفرض عقوبات على تركيا لن يكون له أي تأثير حول استخدام منظومة ”إس-400“ الصاروخية.

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