واشنطن لا تعترف بـ“الإبادة الأرمنية“ إرضاءً لتركيا‎

المصدر: أ ف ب

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنها لا تعتبر عمليات القتل الجماعية للأرمن في عام 1915 ”عملية إبادة“، وذلك في مسعى لاسترضاء تركيا التي أغضبها اعتراف الكونغرس الأمريكي بذلك.

وقالت مورغن اورغاتوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان مقتضب: ”موقف الإدارة لم يتغير“ بعد تصويت الكونغرس، متابعة: ”إن وجهات نظرنا تنعكس في بيان الرئيس النهائي حول هذه القضية في نيسان/أبريل الماضي“.

في بيان بمناسبة ذكرى القتل الجماعي للأرمن، قال ترامب إن الولايات المتحدة كرمت ضحايا ”واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين“، لكنه لم يستخدم كلمة الإبادة.

وتعترف ثلاثون دولة بالإبادة الأرمنية. وتفيد تقديرات بأن بين 1.2 و1.5 مليون أرمني قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى بأيدي قوات السلطنة العثمانية التي كانت متحالفة آنذاك مع ألمانيا والنمسا-المجر.

لكن تركيا ترفض استخدام كلمة ”إبادة“ وتتحدث عن مجازر متبادلة على خلفية حرب أهلية ومجاعة خلفت مئات آلاف الضحايا بين الأتراك والأرمن.

وبعد تصويت مجلس النواب بغالبية ساحقة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر على القرار، تبنى مجلس الشيوخ، الخميس، بالإجماع نصًا ”من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميًا“، في إشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في العام 1915.

وغداة ذلك استدعت تركيا السفير الأميركي دافيد ساترفيلد لإبلاغه رد فعل أنقرة.

وخلال لقاء في واشنطن الشهر الفائت، قال ترامب إنه معجب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رغم معارضة الكثيرين في الكونغرس للترحيب الحافل الذي حظي به الرئيس التركي.