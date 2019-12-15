برلماني برازيلي: سننقل سفارتنا إلى القدس

أعلن عضو البرلمان البرازيلي إدواردو بولسينارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسينارو، الأحد، أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وفق صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية الصادرة بالإنجليزية.

ولم يشر النائب البرازيلي إلى موعد محدد لنقل السفارة.

وقال بولسينارو، خلال افتتاحه مقر البعثة التجارية البرازيلية في القدس، إن السفارة البرازيلية ستنتقل إلى المدينة، معتبرًا أن ذلك ”أمرًا طبيعيًا“.

وذكرت الصحيفة، أن النائب البرازيلي معروف عنه بأنه ”مؤيد متحمس“ لإسرائيل.

وسبق للرئيس البرازيلي جايير بولسينارو، أن تعهد بنقل سفارة بلاده إلى القدس، لكنه تراجع عن تعهده مطلع العام الجاري.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تقديره لافتتاح مقر البعثة التجارية البرازيلية في القدس، وقال ”إنه لا يوجد لدينا أصدقاء أفضل من شعب وحكومة البرازيل“.

ومن المقرر، أن تعمل البعثة تحت إطار وزارة الخارجية البرازيلية، لكنها لن تكون ذات صفة دبلوماسية.

كما نقلت ”جيروزاليم بوست“ عن وسائل إعلام برازيلية، قولها إن افتتاح البعثة التجارية ”مجرد خطوة سياسية“ لإرضاء القاعدة المسيحية المتدينة في البرازيل المؤيدة للحكومة.

وبحسب الصحيفة، لن تصل هذه الخطوة إلى حد الإضرار بالعلاقات البرازيلية العربية، خاصة أن حجم الصادرات البرازيلية لإسرائيل يبلغ 0.17 %، مقابل 4.8 % إلى الدول العربية، وفق المصدر ذاته.