إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من زيارة القدس وبيت لحم في عيد الميلاد

قالت السلطات الإسرائيلية يوم الخميس، إن المسيحيين في قطاع غزة، لن يسمح لهم بزيارة المدن المقدسة مثل بيت لحم والقدس، للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام.

وقالت متحدثة باسم ما يسمى مكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين، إن ”مسيحيي غزة يمكنهم الحصول على إذن بالسفر للخارج، لكن لن يسمح لأي منهم بدخول إسرائيل والضفة الغربية حيث توجد الكثير من المواقع المقدسة“.

وتضع إسرائيل قيودًا صارمة على التنقلات إلى خارج قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.

وقالت المتحدثة إنه ”بناء على توجيهات أمنية سيسمح لسكان غزة بالسفر للخارج عبر جسر اللنبي (جسر الملك حسين) الحدودي مع الأردن لكنهم لن يزوروا مدنًا في إسرائيل والضفة الغربية“.

ويسكن في قطاع غزة نحو ألف مسيحي فقط، أغلبهم من الأرثوذكس، وسط سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا.

وقرار هذا العام تغير عن النهج المعتاد. وسمحت إسرائيل العام الماضي لنحو 700 مسيحي من غزة بالسفر إلى القدس وبيت لحم والناصرة ومدن مقدسة أخرى تجتذب الآلاف من الزوار في كل موسم لعطلات عيد الميلاد.

وشجبت قيادات مسيحية في القدس، الخطوة، لكنهم قالوا إنهم يناشدون السلطات الإسرائيلية التراجع عن القرار.

وقال وديع أبو نصار وهو مستشار لأساقفة بالأراضي المقدسة، إنه ”يجب منح المسيحيين في غزة ذات الحق الذي يمنح لأشخاص من حول العالم يأتون كل عام لزيارة بيت لحم“.