الفلبين .. اعتقال ضابط أمريكي سابق متهم بقضايا فساد في الكويت

اعتقلت السلطات الفلبينية ضابطًا سابقًا في الجيش الأمريكي، متهمًا بقضايا فساد ترتبط بفترة عمله بمعسكر عريفجان في الكويت قبل سنوات، وذلك تمهيدًا لتسليمه للولايات المتحدة لمحاكمته.

وستتم محاكمة الضابط السابق – وهو فلبيني الأصل – ”بناءً على دعوى مرفوعة ضده من أجهزة وسلطات تحقيقات جنائية تابعة للبنتاغون وللجيش الأمريكي، حيث تم اتهامه بقضايا فساد من بينها التورط في رشاوى وتلقي إكراميات مالية غير قانونية من رجل أعمال هندي يدير شركة في الكويت نظير تسهيل منح تلك الشركة عقودًا من الباطن“، بحسب تقرير لإحدى الصحف الأمريكية العسكرية.

وأشار التقرير الذي نقلته صحيفة ”الراي“ الكويتية، إلى أن ”التهم المنسوبة إلى الضابط السابق (62 عامًا) يعود تاريخها إلى الفترة بين العامين 2010 و2014 عندما كان يعمل في الكويت كمسؤول عن تنسيق إجراءات ترسية ومتابعة تنفيذ العقود الخاصة بمعسكر عريفجان“.

وأضاف التقرير أن ”الضابط توسط من أجل تقديم رشوة مالية إلى مسؤول رفيع في شركة رئيسة متعاقدة رسميًا مع الجيش الأمريكي، كي يقوم هذا الأخير (المسؤول الرفيع) بتسهيل منح عقود من الباطن إلى شركة مقاولات تعمل في الكويت بإدارة رجل أعمال هندي“.

وتابع التقرير أن من بين التهم ضد الضابط السابق أنه ”أبدى استعداده لتضخيم قيمة عقود معسكر عريفجان على أن يتقاسم فرق القيمة مع كل من مسؤول الشركة الرئيسة ورجل الأعمال الهندي“.

وتضمنت أوراق الدعوى مستندات تثبت أن ”الضابط المتهم وأفراد أسرته في الفلبين تلقوا تحويلات مالية ضخمة كرشاوى وإكراميات غير قانونية من رجل الأعمال الهندي ومن مقاول آخر نظير تسهيل حصولهما على عقود من الباطن من الشركة الرئيسة“.

وكشف مصدر قضائي أمريكي أن ”رجل الأعمال الهندي متهم في القضية ذاتها ومطلوب القبض عليه للمثول أمام محكمة أمريكية، لكن تبيَن أنه غير موجود حاليًا في الكويت“.