كوريا الشمالية: التجارب الدفاعية هدفها التصدي للتهديدات الأمريكية

نقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن مسؤول عسكري كبير قوله، اليوم السبت، إن تجارب التكنولوجيا الدفاعية في الآونة الأخيرة تهدف إلى ”ردع التهديدات النووية الأمريكية“.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن رئيس هيئة الأركان العامة ”باك جونغ تشون“ حذر من أن ”القوى المعادية“، بما في ذلك الولايات المتحدة، يجب أن تمتنع عن استفزاز كوريا الشمالية إذا أرادت أن ترى عامًا جديدًا سلميًا.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت تجربة ثانية في منشأة للأقمار الصناعية ومحركات الصواريخ.

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حدد مهلة غايتها نهاية العام لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، محذرًا من أنه قد يتخذ ”طريقًا جديدًا“ غير محدد ما لم يتم تقديم تنازلات.