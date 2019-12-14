كوريا الشمالية تجري تجربة مهمة تعزز من قدرات الردع النووي‎

قالت وكالة‭‭ ‬‬الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت، إن كوريا الشمالية أجرت تجربة أخرى في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية أمس الجمعة لتعزيز قدراتها في مجال الردع النووي الإستراتيجي.

كانت الوكالة قد ذكرت يوم الأحد أن كوريا الشمالية أجرت تجربة ”مهمة للغاية“ في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي تجرى فيه تجارب صاروخية والذي قال مسؤولون أمريكيون ذات مرة إن كوريا الشمالية وعدت بإغلاقه.

ووصف أحدث تقرير للوكالة، التجربة التي جرت أمس الجمعة بأنها ”تجربة ناجحة ذات أهمية كبيرة“ لكن التقرير لم يوضح طبيعة التجربة.