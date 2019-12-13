واشنطن تعلق المحادثات مع حركة طالبان في الدوحة

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تعليق محادثات السلام مع حركة طالبان، التي بدأت السبت الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في سلسلة تغريدات: إنه ”يجب على طالبان أن تكون جاهزة وقادرة على الاستجابة لرغبة الأفغان في السلام“.

وأضاف: ”عندما قابلت وفد طالبان اليوم عبّرت عن غضبنا بشأن هجوم أمس على قاعدة باغرام، الذي قتل شخصين وأصاب العشرات من المدنيين“.

ولفت خليل زاد إلى أن فريق التفاوض الأمريكي أرجأ محادثاته حتى يقوم وفد الحركة بـ“مشاورة قيادته حول هذا الأمر الهام“.

بدوره، قال المتحدث باسم مكتب طالبان في قطر سهيل شاهين، عبر تويتر: إن تعليق المحادثات تم الاتفاق عليه في اجتماع بين الجانبين في ”جو إيجابي وودي“.

وأعلنت ”طالبان”، الأربعاء الماضي، مسؤوليتها عن تفجير قرب قاعدة ”باغرام“، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية جنوبي العاصمة الأفغانية كابل.

وذكرت الحركة أن ”المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وجرح عشرة من الغزاة الأجانب حتى الآن“.

وأعلنت السلطات الأفغانية، في وقت سابق، أن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين، بينهما امرأة، وإصابة 73 معظمهم من المدنيين.

وكانت قطر قد أعلنت، السبت الماضي، استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان بالدوحة، بعد 3 شهور من وقفها بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.