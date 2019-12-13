بعد هجوم ”باغرام“.. أمريكا توقف محادثاتها مع طالبان مؤقتًا

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، اليوم الجمعة، إن فريقه سيتوقف ”لفترة قصيرة“ عن المحادثات مع حركة طالبان بعد هجوم على قاعدة أمريكية حيوية هذا الأسبوع.

وجدد خليل زاد المحادثات مع مفاوضي طالبان هذا الشهر بشأن الخطوات التي قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عامًا.

لكن مفجرين انتحاريين من طالبان استهدفوا قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة يوم الأربعاء. وأسفر الهجوم على قاعدة ”باغرام“ عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وكتب خليل زاد على تويتر قائلًا: ”قابلت طالبان اليوم وعبرت عن غضبي من الهجوم على باغرام… سنتوقف لفترة قصيرة حتى يتسنى لهم التشاور مع قادتهم بشأن هذا الموضوع المهم“.