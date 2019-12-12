تقرير: اليونان لديها معلومات حول شحنة أسلحة تركية لحكومة الوفاق الليبية

أفاد تقرير إخباري، اليوم الخميس، بأن لدى أثينا معلومات مؤكدة حول شحنة أسلحة تركية أرسلت لدعم حكومة الوفاق في طرابلس؛ لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

ونقل التقرير الذي نشره ”ekathimerin“ الإخباري عن مصدر دبلوماسي يوناني، قوله إن ”لدى الحكومة اليونانية جميع المعلومات عن الشحنة، وموعد التسليم والسفينة التي نقلتها“.

وأشار المصدر إلى أن تركيا ”ابتزت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا لإجبارها على التوقيع على مذكرة تفاهم تحدد الحدود البحرية بين البلدين، مقابل إرسال أسلحة لدعمها في الحرب التي تخوضها ضد الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر“.

وأوضح المصدر أن أثينا ”ترى أنه من الممكن أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ليبيا، لهذا السبب، لكنها في الوقت الحالي لا ترغب في الضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الإجراءات“.