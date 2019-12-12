تركيا تطلب من الأمم المتحدة تسجيل الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن أنقرة تقدمت بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الليبية حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية، التي أثارت جدلًا واسعًا، ورفضًا من دول إقليمية.

ويضع الطلب الأمم المتحدة في موقف حرج، خصوصًا بعد أن أعلنت أمس الأربعاء أنها لا تعلّق على الموضوعات المتصلة بسيادة وحقوق وتشريعات (الدول) بالنسبة لمناطقها البحرية.

ودعت المنظمة الأممية على لسان مساعد المتحدث باسمها فرحان حق كلًا من اليونان وتركيا إلى أن تُجريا ”حوارًا مستمرًا“ حول الملفات الحساسة، بعدما طلبت أثينا أن تدين الأمم المتحدة الاتفاق البحري.

وقال حق: “نحن واثقون بأن كل الأطراف المعنيين يقرون بضرورة إجراء حوار مستمر حول هذه الموضوعات الحساسة، وبناءً عليه، وبما ينسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، يجب حل كل الخلافات بطريقة سلمية“.

ويتيح الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة.