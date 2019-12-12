تقارير: نتنياهو يتنحى عن 4 وزارات ويحتفظ برئاسة الحكومة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، سيستقيل من جميع الوزارات التي يتولى مسؤوليتها عدا رئاسة الحكومة، بداية الشهر المقبل، بعد ضغوط عليه لإجباره على الاستقالة، على خلفية قضايا الفساد التي تلاحقه.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن ”نتنياهو سيقدم استقالته من جميع الوزارات التي يتولى المسؤولية عنها، بحلول شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبل، عدا رئاسة الحكومة“.

ويتولى نتنياهو، إضافة لمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية مناصب وزارات الصحة والزراعة والرفاه والشتات، فيما كان يتولى حقيبة وزارة الدفاع قبل أن يتخلى عنها لصالح زعيم حزب اليمين الجديد في إسرائيل نفتالي بينيت.

وأوضحت القناة العبرية أن ”نتنياهو قدم هذا البلاغ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ردًّا على التماسات قدمت من قبل جهات إسرائيلية، لمطالبة المحكمة بإجباره على الاستقالة من تلك الوزارات“.

ومن المقرر أن يمنح نتنياهو هذه الوزارات التي سيستقيل منها، لعدد من رموز أحزاب اليمين الإسرائيلي التي تتحالف معه، من أجل ضمان ولائها خلال جولة الانتخابات المقبلة، إذ إن خصومه السياسيين كافة لم ينجحوا في تفكيك كتلة اليمين التي يتزعمها نتنياهو.

ويواجه نتنياهو قضايا فساد خطيرة، عقب تقديم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام ضده، فيما لا يمنعه القانون الإسرائيلي من مواصلة الاستمرار في مهامه رغم هذه المؤشرات على قضايا الفساد، لحين بت المحكمة العليا في إسرائيل فيها، وحسم ما إذا كان مدانًا فيها أو لا.

وتواجه إسرائيل أزمة كبيرة، بعد فشل تشكيل الحكومة الإسرائيلية بناء على نتائج الانتخابات التي أجريت لمرتين خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ صوَّت الكنيست الإسرائيلي على حل نفسه، تمهيدًا للانتخابات الثالثة التي ستجري في آذار/مارس من العام المقبل.