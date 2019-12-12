قوات إيرانية ”تحرشت“ بحاملة الطائرات الأمريكية في مضيق هرمز (صورة)

كشفت وسائل إعلام إيرانية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن 20 سفينة صغيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني، قامت بمضايقة ومرافقة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية ”يو إس إس أبراهام لينكولن“ (CVN-72)، حيث كانت تعبر من مضيق هرمز.

وقالت صحيفة ”مشرق نيوز“ المقربة من الدائرة الأمنية للحرس الثوري الإيراني، إن ”مجموعة من 20 سفينة إيرانية صغيرة تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني قامت (بمضايقة) حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن للطائرات القتالية، والتي تضمنت المدمرة الأمريكية ليتي الخليج (CG 55) بالإضافة إلى مدمرة الصواريخ (يو إس إس فاراجوت)، أثناء عبورهما عبر مضيق هرمز“.

وأوضحت الصحيفة أن ”حادثة مضايقة حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن وقعت في الـ4 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لكن صور الأقمار الصناعية كشفت الحادثة أمس“، مشيرة إلى أن ”عددًا من السفن الإيرانية الصغيرة اقتربت من السفن الحربية الأمريكية على بعد 400 ياردة“.

ووفقًا للتقرير، فإن الموقع الحالي لسفينة ”يو إس إس أبراهام لنكولن“ موجود في المحيط الهندي خارج الخليج ومضيق هرمز مباشرة، فيما ستقوم حاملة الطائرات الأمريكية، هاري ترومان، باستبدالها وهي الآن في البحر المتوسط في طريقها إلى الخليج.

ولم يعلق الجيش الأمريكي على نشر صور الأقمار الصناعية حول تعطل حاملة الطائرات ”يو إس إس أبراهام لينكولن“ والسفن الحربية التابعة لها.

ويأتي هذا التدخل الإيراني بعد حوالي ثلاثة أسابيع من دخول السفينة الأمريكية أبراهام لنكولن المياه المحيطة بمضيق هرمز، والتي احتلت عناوين الصحف بسبب الوضع المتفجر بين إيران والولايات المتحدة في الخليج.

ويتواجد الأسطول الخامس الأمريكي في الخليج لدعم العمليات البحرية لضمان الاستقرار البحري والأمن في المنطقة الوسطى، التي تربط البحر المتوسط والمحيط الهادئ عبر غرب المحيط الهندي وثلاث نقاط خنق إستراتيجية.

وتغطي مساحة عمليات الأسطول الأمريكي الخامس حوالي 2.5 مليون ميل مربع من المياه وتغطي الخليج العربي وخليج عُمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، ويتكون هذا الامتداد من 20 دولة ويشمل ثلاث نقاط مهمة في مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي من اليمن.