إسرائيل تتأهب لانتخابات جديدة.. ونتنياهو يخوضها محاصرًا باتهامات الفساد

تمضي إسرائيل اليوم الأربعاء، باتجاه إجراء انتخابات ثالثة للكنيست في أقل من عام واحد، في وقت يخوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معركة حياة أو موت من أجل البقاء السياسي إثر توجيه اتهامات جنائية له.

وأقر الكنيست صباح اليوم، بالقراءة الأولى حل نفسه، والاستعداد لإجراء انتخابات في الثاني من مارس/ آذار المقبل، وهو الموعد الذي اتفق عليه بالفعل الحزبان الرئيسيان الليكود و تحالف ”أزرق- أبيض“.

ولم يكن يتخيل الكثير من الإسرائيليين الذهاب لمراكز الاقتراع للمرة الثالثة بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول، والذي بات وشيكًا الآن. لكن التكلفة الاقتصادية باهظة، إذ ستمر فترة من عام 2020 قبل اعتماد ميزانية جديدة، وهو ما يعني عدة أشهر من تخفيضات الإنفاق التي ستؤثر على النمو.

ولم يفز حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا تحالف ”أزرق- أبيض“ بقيادة منافسه الرئيسي، رئيس الأركان السابق بيني غانتس، بأغلبية تمكن أيًا منهما من تشكيل الحكومة في الاقتراعين السابقين.

وأوكل إلى الاثنين مهمة تشكيل حكومة ائتلافية في مسعى باء بالفشل، وحمّل كل منهما الآخر مسؤولية الوصول إلى طريق مسدود عندما لم يتمكنا من الاتفاق على بنود رئاسة الوزراء ”بالتناوب“.

وفي الاقتراعين السابقين، كان معارضو نتنياهو يركزون على تحقيقات الفساد الثلاثة ضده، ومن بينها مزاعم بأنه منح مزايا لأباطرة الإعلام من أجل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

لكن نتنياهو، أطول الزعماء بقاء في السلطة بإسرائيل، يدخل المنافسة هذه المرة في أجواء تخيم عليها سحابة لائحة الاتهام الجنائية بعد الإعلان عن اتهامه بالرشوة وخيانة الثقة والاحتيال الشهر الماضي.