أمريكا توقف عمليات 175 سعوديًا يدرسون الطيران العسكري بعد ”هجوم فلوريدا“

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أبلغ مسؤولون أمريكيون ”رويترز“، اليوم الثلاثاء، أن نحو 175 سعوديا يدرسون الطيران العسكري أوقفوا في إطار ”توقف مؤقت عن العمليات توخيًا للسلامة“، بعدما قتل ملازم بسلاح الجو السعودي ثلاثة أشخاص بالرصاص الأسبوع الماضي، في قاعدة بحرية أمريكيون بفلوريدا. وقالت اللفتنانت أندريانا جينولدي، وهي متحدثة باسم البحرية: ”بدأ يوم الاثنين وقف طلاب الطيران السعوديين مؤقتًا عن…