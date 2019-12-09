محمد بن سلمان يتصل بترامب معزيًا بضحايا حادث فلوريدا

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أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا اليوم بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. ونقل بن سلمان للرئيس الأمريكي مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.…