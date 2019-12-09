إيطاليا: مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق ”ليست شرعية“

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية ”ليست شرعية“، وأنها تمثل خطرًا إضافيًا على استقرار منطقة المتوسط.

وقال في تصريح له على هامش أعمال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: “ لقد ناقشنا القضية الليبية باستفاضة، وهو موضوع يثير قلقنا البالغ كإيطاليا، ويجب أن يثير قلق الاتحاد الأوروبي بأكمله، ليس لدينا الكثير من الوقت في ليبيا“.

وأشار دي مايو إلى ”أن الصراع في ليبيا يتدهور أكثر، وهدفنا هو ضمان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن“، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (نوفا) الإيطالية.

وأكد الوزير الإيطالي: ”نعمل بجد لجمع الأطراف الفاعلة حول طاولة واحدة في مؤتمر برلين وفرض وقف لإطلاق النار“.

وعن التداعيات السلبية المحتملة للمذكرة الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية على الأنشطة الاقتصادية الإيطالية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قال دي مايو: ”بالتأكيد هذه الاتفاقيات ليست شرعية بالنسبة لنا“.

وأضاف أن ”مسألة الاتفاقية تمثل بالنسبة لنا وخاصة مسألة الحدود البحرية خطرًا إضافيًا في عدم الاستقرار، ومزيدًا من خطر التوتر في ضوء مؤتمر برلين“.