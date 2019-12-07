مسؤول: واشنطن تأمل أن يؤدي الإفراج عن أمريكي إلى تحقيق تقدم مع إيران

قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تأمل أن يؤدي إفراج إيران عن المواطن الأمريكي ”شي يو وانغ“ إلى إطلاق سراح أمريكيين آخرين محتجزين هناك، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ”مؤشر على أن طهران ترغب في التفاوض بشأن قضايا أخرى.“

وأبلغ المسؤول الصحفيين في مؤتمر صحفي: ”نأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من النجاح مع إيران“. وأضاف أن ”وانغ بدا في صحة جيدة ويتحلى بروح الدعابة“.

ومضى يقول: ”هذا الأمر يجب أن ينظر إليه من جانب عائلات أخرى على أنه مؤشر يدعو للأمل … يحدوني أمل أن يكون الإفراج عن السيد وانغ مؤشرًا على أن الإيرانيين يدركون أن أسلوب دبلوماسية احتجاز الرهائن يجب أن يتوقف إذا أرادت إيران العودة إلى المجتمع الدولي“

وتابع المسؤول الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب ”ما زال ملتزمًا بإجراء محادثات مع إيران دون شروط“، مشيرًا إلى أن حملة الضغوط القصوى التي تنفذها أمريكا على إيران ”ناجحة وفعالة للغاية“.