المدعي العام الإيراني: لا إحصائيات دقيقة عن عدد قتلى الاحتجاجات

قال المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، إنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت منتصف نوفمبر الماضي، لمدة أسبوع، على خلفية رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.

وأوضح منتظري في حديث للصحفيين على هامش زيارته لمقر الانتخابات البرلمانية في طهران: ”لا توجد لدينا إحصائيات دقيقة عن قتلى الاحتجاجات“، مضيفًا أن ”الأرقام التي تعلنها وكالات الأنباء في الخارج مختلفة تمامًا عن الواقع“.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين يتغير كل يوم، وقال: ”هذا التغيير يحتم علينا عدم الإعلان عن العدد الدقيق للمعتقلين“، زاعمًا أنه ”جرى إطلاق سراح العديد من المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة“، من دون أن يكشف عن عدد المفرج عنهم.

وقال المدعي العام: ”إن المعتقلين هم أولئك الذين لم يكملوا بعد تحقيقاتهم، ولهذا السبب طالبنا قوات إنفاذ القانون والمخابرات بإكمال مهامهم في أسرع وقت ممكن وإنهاء تحقيقاتهم“.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني أشار، الشهر الماضي، إلى اعتقال سبعة آلاف متظاهر في عموم إيران، من دون أن يكشف عن أعداد القتلى.