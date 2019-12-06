ظريف: اختبار إسرائيل لأسلحة نووية موجه ضد إيران‎

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الجمعة، إن اختبار نظام الدفع الصاروخي الإسرائيلي الذي تم يوم الخميس كان بمثابة اختبار نووي ”موجه إلى إيران“.

وكتب ظريف في تغريدة مساء اليوم الجمعة عبر حسابه في ”تويتر“، ”لقد اختبرت إسرائيل صاروخًا نوويًا يستهدف إيران“، منتقداً الولايات المتحدة والدول الأوروبية لصمتهم تجاه الترسانة النووية الوحيدة في منطقة غرب آسيا.

وأضاف ”الدول الأوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) والولايات المتحدة الامريكية لا تعترض ابدا على الترسانة النووية الوحيدة في غرب اسيا المسلحة بصواريخ مصممة في الواقع لحمل رؤوس نووية، لكنها تغضب بسبب اسلحتنا التقليدية والدفاعية“.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل أجرت تجربة تجريبية لنظام الدفع الصاروخي من قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل يوم الجمعة.

لم يكن هناك أي تعليق على نجاح الاختبار أو عدم نجاحه أو النظام الذي تم اختباره، لكن البعض تكهن بأنه قد يكون نظام أريحا أرض – أرض، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات يمكنه، حسب التقارير الأجنبية، دعم رؤوس نووية.