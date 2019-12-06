إسرائيل تعلن إجراء تجربة على منظومة صاروخية باليستية

أجرت إسرائيل، اليوم الجمعة، تجربة على محرك صاروخ باليستي، بحسب هيئة البث العبرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، ”إن المؤسسة الدفاعية أجرت اختبارًا لنظام دفع صاروخي من قاعدة وسط إسرائيل“.

وأضافت: “ تم تحديد موعد الاختبار مسبقًا، وتم وفقًا للخطة“، دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية، الجمعة، إن الحديث يدور عن صواريخ باليستية من طراز ”يريحو“ (أريحا بالعربية)، يصل مداها إلى آلاف الكيلومترات، وهي قادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

ونقلت الهيئة عن محللين أن التجربة رسالة إلى إيران، وأن مصادر استخباراتية أمريكية قد قالت لشبكة (سي إن إن) الأمريكية، إن معلومات تفيد بقيام الجيش الإيراني بتحركات وبنشر أسلحة قد تستخدم لاستهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.