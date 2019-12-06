مقتل 3 جنود إثر سقوط طائرة هليكوبتر في ولاية مينيسوتا الأمريكية

قال حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم والز، إن طائرة هليكوبتر من طراز ”بلاك هوك“، سقطت في وسط الولاية، يوم الخميس، مما أدى إلى مقتل 3 جنود كانوا على متنها، بعد أن فقدت الاتصال بالحرس الوطني في مينيسوتا، خلال رحلة طيران لأغراض فحص الصيانة.

وتجمعت طواقم الطوارئ في موقع الحادث، ولم يتم نشر أسماء طاقم الطائرة، لكن حاكم مينيسوتا قال في إفادة صحفية، إن الجهات المختصة ستبدأ تحقيقًا لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف والز أن الطائرة تابعة للحرس الوطني لمينيسوتا، وهي من طراز بلاك هوك يو إتش-60، وسقطت على بعد 16 ميلًا تقريبًا جنوب غربي سانت كلاود، في إشارة إلى مدينة في المنطقة الوسطى بالولاية.

وتابع: ”أدى حادث التحطم إلى مقتل جميع أفراد الطاقم الثلاثة“.

وكان الحرس الوطني لمينيسوتا قد قال على ”تويتر“، في وقت سابق، إنه فقد الاتصال بالطائرة في حوالي الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي.