توجيه اتهام لثلاثة رجال بتفجير مسجد في ولاية مينيسوتا الأمريكية

قال مدعون أمريكيون إن “السلطات ألقت القبض أمس الثلاثاء، على ثلاثة رجال من منطقة ريفية بولاية إيلينوي ووجهت لهم اتهامات بتفجير مسجد خارج مدينة منيابوليس عام 2017 ومحاولة تفجير عيادة للإجهاض في إيلينوي”.

وجاء في بيان من مكتب الادعاء بمينيسوتا، أن السلطات وجهت لمايكل مكهورتر (29 عامًا) وجو موريس (22 عامًا) ومايكل بي. هاري (47 عامًا) اتهامات بتنفيذ هجوم بقنبلة أنبوبية على مركز دار الفاروق الإسلامي في بلومينجتون بمينيسوتا في الخامس من أغسطس/ آب؛ ما ألحق أضرارًا بالمبنى دون أن يحدث خسائر بشرية.

ولم يتمكن ممثل من المكتب من تحديد المحامين الذين قد يمثلون الرجال المحتجزين حاليًا في إيلينوي. ولم يرد مكتب الادعاء في الولاية على طلب للتعليق.

ويخدم مسجد دار الفاروق بصفة أساسية، الصوماليين في منطقة مينابوليس. ويشير أحدث إحصاء للسكان إلى أن بمينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة.

وجرى استدعاء الشرطة في بلومينجتون في الساعات الأولى من صباح الخامس من أغسطس/ آب بشأن انفجار في المسجد، بعد إلقاء قنبلة من سيارة فان أو شاحنة على مكتب الإمام بينما كان المصلون يؤدون صلاة الفجر، وشوهدت المركبة تبتعد مسرعة.

وذكر بيان من مكتب ادعاء إيلينوي في سبرنجفيلد، أن ضباطًا في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ألقوا القبض على المشتبه فيهم الثلاثة الذين يواجهون أيضًا تهمًا بحيازة بنادق هجومية مصنفة كبنادق آلية، وبالشروع في تفجير مركز خاص بصحة المرأة في شامبين بإيلينوي في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال مدعون اتحاديون في إيلينوي، إن السلطات ألقت القبض على شخص رابع يدعى إليس ماك (18 عامًا) لحيازته بندقية هجومية.

والرجال الأربعة جميعًا من كلارنس التي تبعد 56 كيلومترًا إلى الشمال من شامبين.

وأشارت مراجعة أجراها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إلى زيادة كبيرة في الحوادث المناهضة للمسلمين في الولايات المتحدة العام الماضي عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.