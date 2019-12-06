مسؤول أمريكي: واشنطن تعتزم إرسال 7 آلاف جندي إلى المنطقة لمواجهة إيران

المصدر: ا ف ب

قال مسؤول أمريكي طلب عدم كشف هويته، الخميس، إن وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، يعتزم إرسال 5 الى 7 الاف جندي اضافي الى الشرق الاوسط لمواجهة ايران.

ولم يحدد المسؤول اين او متى يمكن نشر تلك القوات، لكنه اشار الى ان ارسالها سيكون ردا على هجمات جماعات مرتبطة بإيران ضد مصالح امريكية خلال الاشهر الاخيرة.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، قال نائب وزير الدفاع جون رود من جهته ان الولايات المتحدة ”تراقب سلوك ايران بقلق“، مضيفًا ”نواصل مراقبة مستوى التهديد ولدينا القدرة على تكييف وجودنا بسرعة“.

لكنّ رود نفى تقارير صحيفة ”وول ستريت جورنال“ حول احتمال نشر 14 الف جندي اضافي في المنطقة، كما ان المتحدثة باسم البنتاغون اليسا فرح نفت هذا العدد عبر حسابها على تويتر.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران بشكل مطرد منذ وصول الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض، ولا سيما مع انسحاب واشنطن احاديا من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات اقتصادية شديدة مجددا على طهران.

ووقعت حوادث وهجمات عدة خلال الاشهر الفائتة في المنطقة نسبتها واشنطن الى ايران.

وفي تشرين الاول/اكتوبر، انتقد وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر ”الموقف الخبيث“ لايران و“حملتها لزعزعة استقرار الشرق الأوسط وتعطيل الاقتصاد العالمي“.

كما تشعر الولايات المتحدة بقلق ازاء الهجمات المتزايدة على قواعد في العراق الذي يشهد احتجاجات حاشدة ضد تكاليف المعيشة وتدخل قوى اجنبية وبخاصة ايران في شؤون البلاد.

وقال مسؤول امريكي آخر: ”هناك زيادة في عمليات اطلاق الصواريخ. من الواضح ان الامر لا يتعلق بتنظيم داعش، فكل عمليات الاطلاق تتم في الاتجاه الصحيح وعلى مسافة صحيحة“، مقارِنا القدرات الايرانية بقدرات التنظيم المتطرف.

وسقطت الثلاثاء خمسة صواريخ على قاعدة عين الاسد الجوية بالعراق بعد اربعة ايام من زيارة اجراها نائب الرئيس الامريكي مايك بنس.