إيران تقول إنها ستواصل برنامج الصواريخ الباليستية‎

قالت إيران في خطاب موجه إلى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها مصممة على المضي قدمًا في برنامج الصواريخ الباليستية المثير للجدل.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها وزير الخارجية محمد جواد ظريف على ”تويتر“ تضمنت نسخة من الخطاب.

وكتب مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي في الخطاب: ”إيران مصممة بشكل حاسم على مواصلة أنشطتها المتصلة بالصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق إلى الفضاء“.

وكان سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا قد حثوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في خطاب جرى توزيعه، أمس الأربعاء، على إبلاغ مجلس الأمن في تقريره التالي بأن برنامج إيران الصاروخي ”لا يتماشى“ مع قرار الأمم المتحدة الذي تبنى الاتفاق النووي المبرم بين إيران وست قوى عالمية.