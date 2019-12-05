لجنة نوبل: على أبي أحمد التحدث لوسائل الإعلام لدى تسلمه الجائزة

وفاز أبي أحمد بنوبل للسلام في تشرين الأول أكتوبر، تكريمًا لجهوده في إحلال السلام بين بلاده وإريتريا بعد عقدين من العداء والقتال.

وجرت العادة أن تعقد اللجنة المانحة للجائزة مؤتمرًا صحفيًا للفائزين قبل يوم من المراسم الرسمية لتسلمها في العاشر من كانون الأول ديسمبر، لكن أبي أحمد قال للجنة إنه لن يفعل ذلك ولن يتلقى أسئلة من الصحفيين ولن يشارك في أحداث أخرى تتضمن تغطية إعلامية.

وقال سكرتير لجنة نوبل النرويجية لرويترز لدى سؤاله عمّا إذا كان ذلك يشكل مشكلة: ”نعم.. كنا نود بشدة منه أن يتواصل مع الصحافة خلال زيارته لأوسلو.. نعتقد بقوة أن حرية التعبير وأن الصحافة الحرة والمستقلة مكونات أساسية للسلام“.

وأشار إلى أنهم أبلغوا رئيس الوزراء وموظفيه بموقف اللجنة بوضوح شديد.

وقالت متحدثة باسم أبي أحمد إن رئيس الوزراء اضطر إلى ترتيب الأولويات بالنظر إلى ”برنامجه المكثف“ في النرويج ومسؤولياته التي تنتظره في بلاده.