فوز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجائزة نوبل للسلام

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اليوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده من أجل إقرار السلام مع إريتريا.

واستعادت إثيوبيا وإريتريا العلاقات في يوليو/تموز 2018 بعد سنوات من العداء وبعد حرب حدودية استمرت من عام 1998 إلى عام 2000.

وقيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية أي ما يساوي حوالي 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر كانون الأول.

وفي تعليق على الفوز بالجائزة قال بيان لمكتب أبي أحمد إن إثيوبيا ”تشعر بالفخر كأمة“ لفوز رئيس الوزراء بنوبل للسلام.

وجاء في البيا:ن ”هذا الفوز والتقدير هو فوز لجميع الإثيوبيين، ودعوة كي تزداد عزيمتنا صلابة على أن تكون إثيوبيا، الأفق الجديد للأمل، أمة مزدهرة للجميع“.