الادعاء الإسرائيلي يعلن لائحة اتهام بشأن صفقة غواصات مع ألمانيا‎

أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام جنائية ضد محامي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعد كبير سابق وقائد البحرية السابق، بخصوص صفقة بملياري دولار لشراء غواصات من ألمانيا.

وسبق أن استجوبت الشرطة نتنياهو، لكنه غير مشتبه به في التحقيق الجاري منذ زمن فيما يتعلق بالاشتباه في تقديم الوكيل المحلي لمجموعة تيسن كورب مارين سيستمز الألمانية لبناء السفن، المكلفة ببناء الغواصات، رشًا لمسؤولين إسرائيليين.

وقالت شركة تيسن كورب، إن تحقيقًا داخليًا لم يتوصل إلى دليل بخصوص فساد في التعامل بشأن العقد الذي أُبرم عام 2016 لبيع ثلاث غواصات إلى إسرائيل، ولم يتخذ الادعاء الإسرائيلي أي إجراء ضد المجموعة.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن ممثلي الادعاء قبلوا توصيات قدمتها الشرطة العام الماضي لتوجيه لائحة اتهام لكل من: محامي نتنياهو دافيد شيمرون، ودافيد شاران كبير موظفي رئيس الوزراء سابقًا، والأميرال أليعازر ماروم القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، ورجل الأعمال الإسرائيلي ميكي جانور، الذي كان وكيلًا محليًا لمجموعة تيسن كورب.

وانتظارًا لجلسات ما قبل المحاكمة، قالت الوزارة إن شيمرون سيُتهم بغسل الأموال، بينما ستُوجه لماروم وجانور تهم إضافة إلى الرشا. وينفي المشتبه فيهم ارتكاب أي مخالفات.