ألمانيا.. إخلاء مسجد في مانهايم بعد بلاغ عن وجود متفجرات

أخلت السلطات الرسمية في ألمانيا، مسجد ياووز سلطان سليم، في مدينة مانهايم، إثر بلاغ بوجود متفجرات بداخله.

وفي تمام الساعة 9:30 بحسب التوقيت المحلي، تلقى القائمون على المسجد التابع لمركز الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، بلاغًا عبر بريد إلكتروني، بوجود قنبلة داخل المسجد.

وبناء على البلاغ، حضرت إلى المكان، وحدة خاصة من الشرطة الألمانية مكونة من 40 شخصًا، وأخلوا المسجد، ليبدأوا بعدها بالبحث عن قنبلة عبر الكلاب البوليسية.

وقال إسماعيل حقي تشاقير، رئيس جمعية مسجد ياووز سلطان سليم في مانهايم، إنهم أبلغوا الشرطة على الفور، بالبلاغ المذكور، موضحًا أن المسجد أُغلق حتى صلاة العصر، بسبب إخلائه من قبل الشرطة الألمانية.

وفي 22 تموز/يوليو الماضي، تلقى القائمون على المسجد نفسه، بلاغًا بوجود قنبلة، إلا أنه تبين بعد البحث والتدقيق أن البلاغ كاذب.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعدًا لظاهرة ”الإسلاموفوبيا“ بسبب الآلة الدعائية للحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة بالبلاد.

ووثقت الشرطة الألمانية، العام الماضي، أكثر من 800 جريمة كراهية ضد المسلمين، تضمنت شتائم لفظية، ورسائل تهديد، واعتداءات بدنية، إضافة إلى تنفيذ هجمات ضد المساجد.

وتضم ألمانيا البالغ عدد سكانها 81 مليون شخص، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا، بواقع 4.7 مليون مسلم.