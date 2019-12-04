ألمانيا تطرد دبلوماسيين روسيين على خلفية مقتل مواطن جورجي في برلين

المصدر: أ ف ب

أعلنت ألمانيا، الأربعاء، أنها ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد أن توصل المدعون إلى أن موسكو قد تكون متورطة في مقتل قيادي شيشاني سابق في ما يشبه عملية ”إعدام“ في حديقة في برلين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها ”ترد بهذه الطريقة؛ لأن السلطات الروسية لم تتعاون في التحقيقات بجريمة القتل“.

وفي رد فعل سريع قالت روسيا إنها ”سترد على قيام ألمانيا بطرد اثنين من دبلوماسييها“.

وكان سليم خان خانغوشفيلي وهو جورجي يبلغ من العمر 40 عامًا، قتل في الـ 23 من آب/أغسطس بطلقتين في الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينر تيرغارتن على يد روسي تم اعتقاله بعد وقت قصير على ذلك.

وذكر مصدر قضائي، أمس الثلاثاء، أن مدعين اتحاديين ألمانًا يعتقدون بأن المخابرات الروسية ضالعة في واقعة مقتل مواطن جورجي.

وقد تؤجج خطوة من هذا القبيل توترًا متصاعدًا بالفعل بين ألمانيا ودول غربية أخرى وبين روسيا منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا العام الماضي.