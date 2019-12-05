قراصنة يخطفون 19 شخصًا من طاقم ناقلة نفط قبالة نيجيريا

خطف قراصنة 19 شخصًا من أفراد طاقم ناقلة نفط خام قبالة نيجيريا، وفقًا لما ذكره مسؤول من الشركة اليونانية المشغلة للناقلة اليوم الخميس.

وقال المسؤول، إن القراصنة هاجموا الناقلة على مسافة 77 ميلًا بحريًّا من جزيرة بوني يوم الثالث من ديسمبر/ كانون الأول، واحتجزوا 18 هنديًّا وواحدًا من تركيا.

ولا يزال 7 آخرون من الطاقم على متن الناقلة. وقال المسؤول إنه لم يلحق ضرر بالسفينة ولا بحمولتها.

وترفع الناقلة العملاقة ”نيف كونستيليشن“ علم هونغ كونغ، وتتسع لحمل مليوني برميل من النفط، وتديرها شركة ”نافيوس“ لتشغيل الناقلات.