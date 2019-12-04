جونسون: احتجاجات إيران علامة على سخط شعبي حقيقي من النظام

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، الأربعاء، إن احتجاجات إيران كانت علامة على ”سخط شعبي حقيقي“ تجاه قادة النظام، مشيرًا إلى أنه لم يُفاجأ بتلك المظاهرات.

وأضاف جونسون للصحفيين، بمؤتمر صحفي في ختام قمة لحلف شمال الأطلسي في شمال شرق لندن: ”اعتقادي أن ما حدث لم يكن بسبب أسعار الوقود، هذا مؤشر على سخط شعبي حقيقي تجاه النظام وبصراحة هذا الأمر لم يفاجئني بأي حال“.

وأردف أن ”الاضطرابات التي تثيرها إيران في المنطقة، مثلما تفعل كثيرًا، تستهدف حرف الانتباه عن إخفاقات النظام الإيراني“.

وردًّا على سؤال عن سوريا، أجاب جونسون أنه ”إذا ذهب أشخاص للقتال في سوريا فإنهم يخالفون قانون بريطانيا ويتنازلون عن حقوقهم في جنسيتها“، مشيرًا إلى أن ”النظام القضائي يجعل من الصعب ضمان إدانة المقاتلين الأجانب“.