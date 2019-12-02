قناة إسرائيلية: بريطانيا اعتذرت عن استقبال نتنياهو‎

قالت وسائل إعلام عبرية، إن بريطانيا اعتذرت عن استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان ينوي زيارة لندن لحضور قمة الناتو، بحسب ما أعلن مكتب نتنياهو في وقت سابق.

وبحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن ”نتنياهو أُجبر على إلغاء زيارته إلى لندن لحضور قمة الناتو، بعد اعتذار بريطانيا عن استقباله لأسباب لوجستية“.

وأضافت: أن ”نتنياهو لن يزور لندن الثلاثاء، حسب ما كان مقررًا، حيث كان يخطط لعقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على هامش قمة الناتو، حيث قالت بريطانيا إنها غير قادرة على استقباله“.

وأشارت القناة، إلى أن بريطانيا بررت عدم استقبال نتنياهو بسبب إبلاغه المتأخر للمملكة المتحدة برغبته في زيارة البلاد، في الوقت الذي كان عليها تنظيم مشاركة زعماء 29 دولة عضو بالحلف في القمة.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ الإسرائيلية، أن الرحلة ألغيت بسبب مشاكل لوجستية، حيث أبلغ فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنظمين بشكل متأخر جدًا، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لم يردا على المحاولات الدبلوماسية من قبل إسرائيل لتنظيم لقاء لنتنياهو معهما.

وكان مقررًا أن يزور نتنياهو العاصمة البريطانية لندن، ويلتقي وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إلا أنه أعلن مساء الاثنين، تأجيل الزيارة لأسباب أمنية.