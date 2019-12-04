ترامب وأردوغان يجتمعان على هامش قمة حلف ”الناتو“

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قال مدير الاتصالات بالرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عقد اجتماعًا ”مثمرًا جدًا“ مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ في بريطانيا اليوم الأربعاء. أدلى فخر الدين ألتون بهذا التصريح على تويتر، وقال مكتبه إن الاجتماع استمر نصف ساعة. ويجتمع زعماء دول الحلف بالقرب من لندن في قمة تهدف…