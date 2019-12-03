ماكرون يدعو إلى ”حوار إستراتيجي“ مع روسيا بعيدًا عن ”السذاجة“

المصدر: أ ف ب

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إلى حوار إستراتيجي مع روسيا بعيدًا من ”السذاجة“، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مع افتتاح قمة حلف شمال الأطلسي في لندن.

وقال ماكرون: ”علينا أن نبادر الى حوار، بعيدًا من السذاجة مع روسيا، من أجل الحد من الصراعات“ مع هذا البلد.

ودعا أيضًا إلى معاهدة جديدة حول الأسلحة النووية متوسطة المدى، مؤكدًا أن ”فرنسا وألمانيا والدول الأوروبية الأخرى مهددة راهنًا بصواريخ روسية جديدة“.

وأضاف: ”علينا ألا نظهر أي سذاجة حيال روسيا، ولكن لا أعتقد أن بقاء الأمور كما هي، هو الحل الأمثل“.

ولفت ماكرون إلى أن حوارًا مماثلًا يتطلب ”شروطًا مسبقة“، وقال ”يجب إحراز تقدم في النزاع بين روسيا وأوكرانيا“.

ويعقد اجتماع في التاسع من كانون الأول/ديسمبر بين الرئيسين الروسي والأوكراني في حضور ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتابع ماكرون ”علينا ان نضع أجندة بين الأوروبيين والحلفاء الآخرين في الحلف الأطلسي (الناتو) لتحديد التهديدات المشتركة، والتهديد المشترك الأول هو الإرهاب الدولي وإرهاب تنظيم داعش“.

وأقر ترامب من جهته بأن ”الوضع بالنسبة إلى النووي غير جيد“، مضيفًا ”وضعنا حدًا لمعاهدة الأسلحة متوسطة المدى، لأن الطرف الآخر (روسيا) لم يكن يلتزم بها، لكنه يريد التوصل إلى معاهدة ونحن أيضًا“.

وأضاف ”نعتقد أنه يمكن إيجاد حل“ بالنسبة إلى الأسلحة النووية، ”نعتقد أنهم (الروس) يريدون القيام بذلك، ونعلم أنهم يريدون ذلك ونحن كذلك بدورنا“.

وأبدى ترامب تفاؤلًا بإمكان التوصل إلى تسوية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وقال ”أعتقد أن الاجتماعات بين روسيا وأوكرانيا بالغة الأهمية، ويمكن إحراز تقدم كبير“.

وتابع: ”إنهما تصنعان السلام لأنهما تتقاتلان منذ وقت طويل، طويل جدًا، أعتقد أن هناك فرصًا كبيرة لتحقيق ذلك“.