ترامب مهاجمًا ماكرون: لا أحد يحتاج الناتو أكثر من فرنسا

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية تصريحات الأخير بشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي قال فيها إن الحلف في حالة ”موت دماغي“.

وقال ترامب خلال تصريحات صحفية قبيل مشاركته بقمة ”الناتو“ بالعاصمة البريطانية لندن، إن تصريحات ماكرون ”مهينة ومسيئة“.

وأضاف: ”تفاجأت بتصريحات ماكرون حول الناتو؛ فلا أحد يحتاج الحلف أكثر من فرنسا، وليس نحن (من نحتاجه)“.

في المقابل، وصف ترامب استجابة تركيا إلى تصريحات أدلى بها ماكرون بأنها ”مثيرة للاهتمام“، لافتًا إلى أن واشنطن وأنقرة تجمعهما ”علاقة جيدة جدًا“ في إطار الحلف.

كما شدد على أن تركيا ”لعبت دورا أساسيا في مكافحة داعش“، لاسيما في عملية مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وتابع ترامب: ”تركيا ساعدتنا كثيرا في عملية القضاء على البغدادي، ولم يكن بوسع أنقرة القيام بأفضل ممّا فعلته“.

والاثنين، قال المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، في مؤتمر صحفي، إن ”فرنسا آخر دولة وماكرون آخر زعيم يحق له القول بألا تنتظر تركيا دعم الناتو لقيامها بعملية نبع السلام“ (ضد الإرهابيين شمال شرقي سوريا).

وصباح اليوم، دعا الرئيس رجب طيب أردوغان حلف ”الناتو“ إلى تحديث نفسه لمواجهة التهديدات.

وقال إن كافة أعضاء الناتو ”ملزمون بإجراء تغيير يتيح اتخاذ مواقف صارمة تجاه كافة التنظيمات المتشددة“.